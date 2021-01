Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfL Bochum, 1. FC Nürnberg und FC St. Pauli

Aufstiegsaspirant VfL Bochum ist in der 2. Bundesliga gegen den Karlsruher SC gefordert. Im Abstiegskampf kämpfen der 1. FC Nürnberg in Sandhausen und FC St. Pauli in Heidenheim um wichtige Zähler. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.