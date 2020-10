Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Bochum gegen Osnabrück und Sandhausen gegen St. Pauli

Der VfL Osnabrück will nach dem überraschenden Sieg gegen Hannover 96 gleich den nächsten Aufstiegskandidaten der 2. Bundesliga ärgern. "Es ist so, dass wir alles andere als ein leichter Gegner sein wollen und sein werden", sagte Trainer Marco Grote vor dem schweren Spiel beim VfL Bochum (Freitag, 18.30 Uhr/Sky). Die Niedersachsen sind mit vier Punkten aus beiden Spielen in Fürth und gegen Hannover nahezu optimal in die neue Saison gestartet. Beide Partien seien zudem eine gute Vorbereitung auf das Bochum-Spiel gewesen, so Grote. Denn der nächste Gegner sei "spielerisch sehr stark" wie Fürth, habe "qualitativ herausragende Spieler" wie Hannover und spiele außerdem noch mit viel Tempo.