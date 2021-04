Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Bochum in Paderborn und Aue gegen St. Pauli

Mit Rückenwind geht der VfL Bochum in den abschließenden Saisonabschnitt. Mit einem Sieg am Samstag (13 Uhr/Sky) beim SC Paderborn soll die Tabellenführung gefestigt werden. Die Ostwestfalen mussten unter der Woche einen Rückschlag verkraften - Trainer Steffen Baumgart verlängert seinen Vertrag nicht und verlässt den Klub am Saisonende. Wie reagiert die Mannschaft auf diese Nachricht?

FC St. Pauli will seine negative Bilanz beim FC Erzgebirge Aue aufbessern. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz strebt den ersten Dreier im Erzgebirge seit dem 6. Dezember 2013 an. Die letzten fünf Gastspiele im Erzgebirgsstadion haben die Hamburger alle verloren. Der Kiezllub liegt mit 38 Punkten auf Tabellenplatz acht und ist die beste Rückrunden-Mannschaft der 2. Liga. Erzgebirge Aue folgt mit 37 Punkten einen Tabellenplatz hinter den Hamburgern auf Rang neun. In der Hinrunde trennten sich die beiden Teams 2:2.