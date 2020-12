Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Bochum gegen Paderborn und Sandhausen gegen Fürth

Der VfL Bochum kann mit einem Sieg gegen den SC Paderborn am Freitagabend die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernehmen. Gleiches gilt für Greuther Fürth. Der aktuelle Liga-Zweite ist beim SV Sandhausen gefordert. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.