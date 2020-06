Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Bochum gegen St. Pauli und Fürth gegen Sandhausen

Der FC St. Pauli will sich mit einem Sieg am Freitag beim VfL Bochum (18.30 Uhr/Sky) im Tabellen-Mittelfeld der 2. Bundesliga festsetzen. Die Hamburger stehen aktuell auf dem 13. Platz und könnten mit einem Sieg bestenfalls vorübergehend auf Rang neun vorrücken. Allerdings leidet die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay unter einer Auswärtsschwäche und hat in der laufenden Saison lediglich ein Ligaspiel in einem fremden Stadion gewonnen.