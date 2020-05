Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Darmstadt gegen Fürth und Osnabrück gegen Regensburg

Trainer Dimitrios Grammozis von Zweitligist SV Darmstadt 98 mahnt seine Mannschaft angesichts der aufkommenden Aufstiegsträume im Umfeld zur Konzentration. Wenn man nach den beiden überzeugenden Siegen gegen St. Pauli und Aue nun glaube, man müsse nur noch 99 Prozent geben, werde das schiefgehen. "Dann werden wir ganz schnell auf die Schnauze fliegen", sagte der Coach des Tabellenfünften. Zum Abschluss der Englischen Woche gastiert am Freitag die SpVgg Greuther Fürth am Böllenfalltor (18.30 Uhr).

Der SSV Jahn Regensburg will nach dem dritten Remis am Stück auch im Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück ungeschlagen bleiben. "Nach dieser Pause kann man sagen, dass die Haltung überragend war und in allen drei Spielen viele positive Aspekte waren", sagte Trainer Mersad Selimbegovic. Nach der Corona-Zwangspause gab es für die Oberpfälzer gegen Holstein Kiel (2:2), beim SV Sandhausen (0:0) und in dieser Woche gegen den 1. FC Nürnberg (2:2) jeweils Unentschieden.