Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem SV Darmstadt, Karlsruher SV und SV Sandhausen

Zweitligist Holstein Kiel fiebert dem Pflichtspielstart in das Fußballjahr 2020 entgegen. "Es geht endlich wieder um die Wurst. So schön die Vorbereitung ist, so sehr freut man sich, dass es endlich wieder losgeht. Die Vorfreude ist groß", sagte Trainer Ole Werner vor dem Heimspiel am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98. Zum Spiel im Holstein-Stadion werden mehr als 9000 Zuschauer erwartet.