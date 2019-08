Zweitliga-Konferenz im Liveticker: Darmstadt trifft auf Kiel, Aue erwartet Wehen Wiesbaden

Nach dem gelungenen Saisonstart mit dem 1:1 beim Aufstiegsanwärter Hamburger SV fiebert der SV Darmstadt 98 dem ersten Auftritt vor heimischer Kulisse am Sonntag gegen Holstein Kiel entgegen (15.30 Uhr). "Wir freuen uns sehr auf das erste Heimspiel der Saison" , sagte Lilien-Trainer Dimitrios Grammozis. "Mit dem Punkt in Hamburg haben wir eine gute Basis gelegt."

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden will den Fehlstart in der 2. Liga korrigieren. Nach der 1:2-Heimpleite zum Auftakt gegen Mitaufsteiger Karlsruher SC streben die Hessen beim FC Erzgebirge Aue mindestens einen Punkt an. "Es geht darum, die Mentalität wieder auf den Platz zu bringen, die die Jungs sonst auszeichnet. Wir wollen eine Reaktion zeigen", sagte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm.