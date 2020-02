Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem SV Darmstadt, Holstein Kiel und VfL Osnabrück

Trainer Uwe Koschinat spricht von einer "Zäsur". Zum ersten Mal seit fast einem Jahr hat Zweitligist SV Sandhausen wieder zwei Spiele hintereinander verloren. Sollten die Kurpfälzer auch am Sonntag (13.30 Uhr) im Derby beim SV Darmstadt 98 leer ausgehen, dann könnte das Saisonziel, eine sorgenfreie Runde zu spielen, in Gefahr geraten. "Wir haben eine lange Zeit nie zwei Spiele in Serie verloren. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen gegen Heidenheim an unsere Grenzen kamen", sagte Koschinat.