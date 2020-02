Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Dresden gegen Darmstadt und Sandhausen gegen Heidenheim

Schlusslicht Dynamo Dresden kann mit einem Sieg am Freitag (18.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 bis auf einen Zähler an die Nichtabstiegsplätze der 2. Bundesliga aufschließen. Die Sachsen sind seit zwei Spielen ungeschlagen, gegen die Hessen soll die Serie fortgesetzt werden. Dafür kann Trainer Markus Kauczinski auf fast alle seine Spieler zurückgreifen. "Das ist richtig schwierig für mich als Trainer. Jeder hat in dieser kurzen Zeit, die ich hier bin, gezeigt, dass er es kann. Egal wie ich es drehe, jeder will spielen", sagte der 49-Jährige.