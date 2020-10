Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, Erzgebirge Aue und Holstein Kiel

Der SSV Jahn Regensburg will auch nach der Länderspielpause in der 2. Bundesliga ungeschlagen bleiben. Allerdings sieht Trainer Mersad Selimbegovic im Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf eine "klare Rollenverteilung". Favorit seien die mit nur drei Punkten deutlich schwächer als der Jahn (5 Zähler) gestarteten Gastgeber. Im Auswärtsspiel beim SC Paderborn muss Hannover-Coach Kenan Kocak auf den verletzten Defensivspieler Josip Elez verzichten. Dagegen seien Genki Haraguchi, Sei Muroya und Franck Evina nach der Rückkehr von ihren Nationalteams "Gott sei Dank gesund und fit".