Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Düsseldorf gegen Nürnberg und Braunschweig gegen Sandhausen

Der 1. FC Nürnberg will an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf seinen Aufwärtstrend in der 2. Bundesliga fortsetzen. Zuletzt hatten die Franken vier Punkte in zwei Partien geholt und dabei kein Gegentor kassiert. Bei der Fortuna erwartet den FCN eine "richtig große Herausforderung, da wartet schon ein Brett auf uns", prognostizierte Trainer Robert Klauß.

Beim Tabellenvorletzten Eintracht Braunschweig freut man sich auf das Abstiegskampf-Duell mit dem punktgleichen Konkurrenten SV Sandhausen. "Wir können zum ersten Mal seit langem auf einen Nicht-Abstiegsplatz springen. Das ist unsere Motivation, das ist das Ziel", sagte Trainer Daniel Meyer vor dieser wichtigen Partie. Lange Zeit schien für die Eintracht in der 2. Bundesliga maximal der Relegationsplatz noch erreichbar zu sein. Durch die Niederlagenserie des VfL Osnabrück und die eigenen Fortschritte seit dem Beginn der Rückrunde sind die Braunschweiger in der Tabelle aber auch bis auf einen Punkt an den 15. Platz herangekommen.