Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Fortuna Düsseldorf, 1. FC Nürnberg und SV Sandhausen

Mit drei Partien geht es am Sonntag in der 2. Liga weiter. Fortuna Düsseldorf ist beim 1. FC Heidenheim gefordert, der 1. FC Nürnberg trifft im Abstiegskampf auf Eintracht Braunschweig und der SV Sandhausen fordert den VfL Osnabrück. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.