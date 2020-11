Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Düsseldorf, Paderborn, Kiel und Braunschweig

Viererpack in der 2. Bundesliga: Am Samstagmittag stehen gleich vier Partien in Liga zwei an. Fortuna Düsseldorf trifft auf den SV Sandhausen, der SC Paderborn erwartet den FC St. Pauli, Holstein Kiel bekommt es mit dem 1. FC Heidenheim zu tun und Eintracht Braunschweig erwartet den Karlsruher SC. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.