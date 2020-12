Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Fortuna Düsseldorf, dem SC Paderborn und 1. FC Nürnberg

Aus vier mach drei: Nach der Absage der Partie Würzburger Kickers gegen den FC St. Pauli finden in der 2. Bundesliga nur noch drei Spiele am Mittwochabend statt. Fortuna Düsseldorf trifft auf den VfL Osnabrück, der SC Paderborn empfängt Eintracht Braunschweig und der 1. FC Nürnberg ist bei Holstein Kiel gefordert. Verfolgt die Partien am Mittwochabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.