Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Fürth gegen Aue und Würzburg gegen Düsseldorf

Zweitligist FC Erzgebirge Aue strebt im Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth seinen dritten Sieg in Serie an. "Wir wollen etwas mitnehmen, damit wir die Englische Woche, die mit sechs Punkten schon richtig gut aussieht, noch weiter toppen können", sagte Aues Kapitän Martin Männel. Zuletzt hatten die Sachsen beim VfL Osnabrück und zu Hause gegen die Würzburger Kickers gewonnen. Fürth steht mit 32 Punkten aktuell auf Platz vier und könnte an Holstein Kiel vorbeiziehen.

Mit der Serie von zuletzt neun Spielen ohne Niederlage reist Fortuna Düsseldorf zu den Würzburger Kickers. Die Hausherren stehen mit nur neun Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Für die Fortuna zählt daher im Aufstiegskampf nur ein Sieg. "Was der Punkt gegen den HSV wert ist, wird das Spiel in Würzburg zeigen", sagte Coach Rösler vor der Partie am Freitagabend.