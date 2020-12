Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Greuther Fürth, dem SV Darmstadt und SC Paderborn

Der Fürther Trainer Stefan Leitl lobte vor dem direkten Duell in der 2. Bundesliga die Moral von Eintracht Braunschweig; "Das ist eine Mannschaft, die gute Comeback-Qualitäten hat, das hat man in Paderborn wieder gesehen." Das Team von Trainer Daniel Meyer hatte nach einem 0:2 am Mittwoch noch ein 2:2 geschafft. Leitl fordert am Samstag (13 Uhr/Sky) nach der deftigen Heimpleite gegen Darmstadt von seiner Mannschaft, besser zu verteidigen und die eigenen Chancen konsequent zu nutzen.

Anzeige