Zweitliga-Konferenz im Liveticker: Fürth trifft auf Paderborn, Würzburg empfängt Braunschweig

Nach dem Ende der Auswärtsserie strebt die SpVgg Greuther Fürth am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Kampf um die Spitzenplätze der 2. Fußball-Bundesliga einen Sieg zu Hause an. Gegen den SC Paderborn könnten die Franken bei einem Sieg mit zwei Toren Vorsprung sogar zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze vorrücken. Zuletzt hatten die Fürther beim 2:3 gegen Karlsruhe erstmals seit einem Jahr wieder ein Auswärtsspiel verloren.

Spitzenreiter Hamburger SV ist erst am Montag gegen den VfL Osnabrück gefordert. Der Tabellenzweite VfL Bochum kann bereits am Samstag den nächsten Schritt in Richtung Spitze machen. Der Tabellendritte Holstein Kiel trifft am Sonntag auf den Karlsruher SC.