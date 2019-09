Zweitliga-Konferenz im Liveticker: Fürth trifft auf Wiesbaden, Karlsruhe erwartet Sandhausen

Greuther Fürth und der SV Sandhausen visieren die vordersten Plätze in der Tabelle an. Fürth trifft auf Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden, Sandhausen ist bei Aufsteiger Karlsruher SC gefordert. Verfolgt die Spiele am Freitagabend im SPORTBUZZER-Liveticker.