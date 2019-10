Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, Hannover 96 und Erzgebirge Aue

Diesmal will der Hamburger SV schon mit Anpfiff der Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth hellwach sein. In zwei der der vergangenen drei Spiele ist der Zweitligist gehemmt in die Begegnung gestartet. Gegen Fürth am Samstag (13 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) wollen sich die Gastgeber anders präsentieren. "Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft von dem überzeugt ist, was sie auf den Platz bringen soll, dass sie mit Vertrauen in die eigene Qualität auf den Platz geht", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking.