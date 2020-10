Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, Hannover 96, FC St. Pauli und Holstein Kiel

Der Hamburger SV und Holstein Kiel wollen am Samstag ihre Top-Plätze in der 2. Bundesliga verteidigen. Der verlustpunktfreie Tabellenführer HSV empfängt den Letzten Würzburger Kickers, die auf Platz zwei folgenden Kieler haben es im heimischen Holstein-Stadion mit dem 16. Greuther Fürth zu tun. Beide Nord-Teams gehen am Samstag (13 Uhr/Sky) als Favoriten in den Spieltag. Sowohl HSV-Trainer Daniel Thioune als auch Holstein-Coach Ole Werner warnen aber vor Stolperfallen gerade gegen vermeintlich schwächere Teams.