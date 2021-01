Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, 1. FC Heidenheim und SC Paderborn

Der Hamburger SV kann den Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga vorerst mit einem Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig ausbauen. Zudem gastiert am Samstagmittag der 1. FC Heidenheim beim Karlsruher SC und der SC Paderborn trifft auf die Würzburger Kickers. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.