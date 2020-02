Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburg-Derby, Stuttgart, Kiel und Bochum

Das Hamburger Stadtderby elektrisiert nicht nur Fußball-Fans. Der HSV will weiter so erfolgreich sein, St. Pauli die Kehrtwende. Zudem trifft der VfB Stuttgart auf Jahn Regensburg, Holstein Kiel erwartet den 1. FC Heidenheim und Dynamo Dresden spielt gegen den VfL Bochum. Verfolgt die Partien am Samstag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.