Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim

Dem Hamburger SV könnte ein Déjà-vu-Erlebnis bevorstehen. Wie in der vergangenen Saison, als der damalige Wintermeister mit einer schlechten Rückrunde den sicher geglaubten Aufstieg in die Bundesliga verspielte, droht dem Favoriten in dieser Zweitliga-Spielzeit dasselbe Schicksal. Viel Zeit zum Nachdenken haben die Spieler nach der Niederlage beim VfB Stuttgart nicht. Schon am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) steht das Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden an.

Der FC Erzgebirge Aue will beim 1. FC Heidenheim seine negative Auswärtsserie beenden. Die Sachsen sind in dieser Saison in fremden Stadien seit 13 Spielen sieglos. Den einzigen Auswärtserfolg feierten die Auer am ersten Spieltag in Fürth. Trainer Dirk Schuster sieht sein Team in Heidenheim allerdings nur in der Außenseiterrolle. "Uns erwartet ein dickes Brett. Die Heidenheimer sind für mich derzeit mit die formstärkste und physisch stärkste Mannschaft der 2. Liga", sagte Schuster.