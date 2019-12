Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden

Nach zuletzt zwei Niederlagen will Trainer Dieter Hecking mit dem Hamburger SV in der 2. Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) auf Aufstiegskurs bleiben. "Wir fahren natürlich mit dem Ziel nach Sandhausen, dort drei Punkte holen zu wollen", sagte der Coach des Tabellenzweiten. Andernfalls droht dem HSV der Verlust des direkten Aufstiegsplatzes.

Der 1. FC Nürnberg hofft derweil auf eine Wende. Nach acht Ligaspielen ohne Sieg will sich der fränkische Traditionsverein im Abstiegskampf Luft verschaffen. Trainer Jens Keller peilt mit dem "Club" im Heimspiel gegen Holstein Kiel den ersten Sieg unter seiner Führung an. "Wir brauchen eine hohe Aggressivität und Laufbereitschaft", sagte Keller. Dynamo Dresden will beim VfL Osnabrück seinen ersten Auswärtssieg in dieser Saison einfahren. "Ich habe das Gefühl, dass am Sonntag alles passieren kann und wir überraschen können", sagte Markus Kauczinski mit Blick auf seine erste Partie als Dynamo-Coach.