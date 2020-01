Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Hannover 96, Erzgebirge Aue und dem FC St. Pauli

In der 2. Bundesliga steht die erste Konferenz des neuen Jahres am Dienstagabend an. Der SSV Jahn Regensburg trifft auf Hannover 96, die SpVgg Greuther Fürth muss gegen den FC St. Pauli ran und Erzgebirge Aue gastiert beim SV Wehen Wiesbaden. Verfolgt die Partien im SPORTBUZZER-Liveticker.