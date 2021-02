Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Hannover 96, dem VfL Bochum und 1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig und Hannover 96 treffen an diesem Samstag um 13 Uhr (Sky) im Niedersachsen-Derby der 2. Bundesliga aufeinander. Während der Tabellenvorletzte aus Braunschweig jeden Punkt gegen den Abstieg benötigt, möchte Hannover im Traditionsduell mit drei Zählern wieder etwas näher an die Aufstiegsränge heranrücken.

Der 1. FC Nürnberg strebt ein rasches Ende seiner Krise an. "Es ist allen Spielern bewusst, dass wir gerade eine Scheiß-Phase haben", formulierte Trainer Robert Klauß drastisch vor dem Auswärtsspiel gegen Darmstadt 98. "Es liegt an uns, das wieder geradezurücken", ergänzte der 36-Jährige. Nach nur einem von möglichen 18 Punkten in diesem Jahr beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz in der 2. Bundesliga noch drei Punkte.