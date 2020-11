Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Hannover 96, dem SV Darmstadt und VfL Bochum

Die SpVgg Greuther Fürth will mit dem Schwung vom Erfolg bei Holstein Kiel ihre Heimmisere beenden. "Es nervt mich schon ein bisschen, dass wir so lange zu Hause nicht gewonnen haben - vor allem waren die Leistungen nicht so, dass du mit so einer Serie dastehst", sagte Trainer Stefan Leitl. Die Franken gewannen noch kein Heimspiel seit der Coronapause (3 Remis, 4 Niederlagen), die nächste Chance gibt es an diesem Sonntag (13.30 Uhr, Sky) gegen Hannover 96. Der letzte Heimsieg des Zweitligisten war ein 2:0 gegen den späteren Aufsteiger VfB Stuttgart im Februar.