Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Hannover 96, dem FC St. Pauli und Jahn Regensburg

Im Niedersachsen-Duell mit Hannover 96 will der VfL Osnabrück an diesem Samstag (13 Uhr) endlich sein erstes Zweitliga-Spiel in diesem Jahr gewinnen. "Die Jungs wollen eine Serie durchbrechen. Wir wollen auch mal wieder ein Fußballspiel gewinnen. Das ist unser Ziel", sagte Trainer Daniel Thioune.

Der SSV Jahn Regensburg will auch im ersten Auswärtsspiel nach der Corona-Pause punkten und so den abstiegsbedrohten SV Sandhausen auf Abstand halten. Die Oberpfälzer gehen mit vierten Zählern Vorsprung auf den Tabellen-14. in die Partie im Stadion am Hardtwald. Trainer Mersad Selimbegovic erwartet ein "kampfbetontes Spiel" gegen einen sehr unangenehmen Gegner.