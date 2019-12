Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Hannover 96, Holstein Kiel und dem VfL Bochum

Zweitligist FC Erzgebirge Aue strebt im letzten Auswärtsspiel der Hinrunde seinen zweiten Erfolg in der Fremde an. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster ist am Samstag (13 Uhr) bei Hannover 96 zu Gast. Den bislang einzigen Auswärtssieg in dieser Saison feierten die Sachsen am ersten Spieltag bei Greuther Fürth. "Ich sehe die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen in Heim- und Auswärtsspielen nicht so dramatisch. Wir haben auswärts oftmals gut gespielt, in Hannover wollen wir uns mit drei Punkten belohnen", sagte Schuster.