Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Hannover 96, Holstein Kiel und dem 1. FC Nürnberg

Der Karlsruher SC will gegen Hannover 96 bestehen und seine Erfolgsserie fortsetzen. Die Badener sind nach drei Siegen und einem Unentschieden in diesem Jahr noch unbesiegt. Der KSC hat wie Hannover vor dem 18. Spieltag 26 Zähler gesammelt und steht damit in der oberen Tabellenhälfte. Der 1. FC Nürnberg will sich zum Rückrundenstart gegen den SSV Jahn Regensburg aus seinem Tief befreien. Nach vier sieglosen Partien im neuen Jahr ist der Druck auf den fränkischen Traditionsverein wieder gestiegen.