Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Hannover 96, Nürnberg und Braunschweig

Hannovers Trainer Kenan Kocak hat eine schnelle Wiedergutmachung nach der blamablen Heimniederlage gegen den Tabellenletzten Würzburger Kickers (1:2) gefordert. Auch wenn die Mannschaft am Donnerstag gegen Würzburg eine beschämende Leistung abgab, nimmt Kocak gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) keinen kompletten Austausch vor. Nürnbergs Trainer Robert Klauß ist vom jüngsten Erfolgserlebnis der Würzburger Kickers gar nicht mal verblüfft. "In der Liga ist es so eng beisammen, mich überraschen da Ergebnisse nicht mehr", sagte der Trainer des 1. FCN vor dem Gastspiel gegen das Schlusslicht.

Im dritten Duell des Tages kommt es zum Niedersachsen-Derby zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig. Vor der Partie im Abstiegskampf liegen Osnabrück und Braunschweig punktgleich auf den Plätzen 15 und 16. Der VfL hatte am vergangenen Spieltag beim 1:0 beim Karlsruher SC erstmals nach zuvor elf Partien ohne Sieg wieder gewonnen.