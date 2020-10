Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Hannover 96, Paderborn und Karlsruhe

Das Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig steht am dritten Spieltag der 2. Liga klar im Fokus. Zudem muss Absteiger SC Paderborn beim 1. FC Heidenheim ran. Jahn Regensburg trifft auf den Karlsruher SC. Verfolgt die Partien am Samstagmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.