Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Hannover gegen Sandhausen und Regensburg gegen Osnabrück

Hannover 96 will in der 2. Bundesliga endlich den ersten Heimsieg feiern. Nach dem unnötigen 3:3 beim KSC in der vergangenen Woche soll es gegen den SV Sandhausen am Freitag (18.30 Uhr) mit einem Dreier klappen. "Wir müssen deutlich machen, dass wir den Sieg mehr wollen als Sandhausen", forderte Trainer Mirko Slomka. Allerdings warnte er davor, den Gegner trotz der zuletzt nicht so guten Resultate zu unterschätzen. "Sandhausen ist ein sehr unangenehmer Gegner, der es vor allem in der Defensive sehr gut macht."