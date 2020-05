Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Hannover 96, dem FC St. Pauli und VfL Bochum

Der Karlsruher SC will am Mittwochabend im Auswärtsspiel bei Hannover 96 die Abstiegsränge verlassen. "Wir sind in einer Situation, in der wir gezwungen sind, nahezu in jedem Spiel in die Punkte zu kommen", sagte Trainer Christian Eichner. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen nach dem Re-Start der 2. Bundesliga sind gleich drei Konkurrenten um den Klassenverbleib nur noch zwei Punkte entfernt.