Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Holstein Kiel, dem 1. FC Heidenheim und Jahn Regensburg

Nach dem Pokaltriumph über den FC Bayern München muss Holstein Kiel im Fußball-Alltag weiter siegen, um seine Chancen im Aufstiegskampf der 2. Liga zu nähren. Im Heimspiel gegen den Karlsruher SC ist am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auch Durchhaltevermögen gefragt, denn anders als bei den Gästen steckt den Norddeutschen die englische Woche in den Knochen. Trainer Ole Werner erhofft sich nach dem Pokalcoup "Rückenwind" für sein Team.

Der 1. FC Heidenheim will nach dem 0:4 am vergangenen Spieltag beim SV Sandhausen eine Reaktion zeigen. "Das kann in einer Saison einmal passieren, darf aber kein zweites Mal passieren", sagte FCH-Trainer Frank Schmidt. Die Partie gegen Darmstadt habe eine "gewisse Brisanz", meinte Schmidt: "Wir können uns eine gute Ausgangsposition verschaffen für eine sorgenfreie Saison." Vor dem 16. Spieltag liegt der Fast-Aufsteiger der vergangenen Spielzeit mit 22 Punkten im Tabellen-Mittelfeld, Darmstadt hat vier Zähler weniger gesammelt. Im dritten Spiel des Tages trifft im Abstiegskampf Jahn Regensburg auf den SV Sandhausen.

Der SSV Jahn Regensburg strebt in dem richtungsweisenden Spiel die Trendwende an. Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen soll wieder ein Dreier her. "Wir haben eine Serie, die nicht gut, die nicht schön ist, in der wir nicht viele Punkte geholt haben", sagte Trainer Mersad Selimbegovic. Man habe gute Leistungen gezeigt, die aber nur "wenig Ertrag" gebracht hätten. Das soll sich jetzt ändern, wenn es nicht wie zuletzt gegen ein Top-Team geht. Da hatten die Regensburger gegen den Hamburger SV und den VfL Bochum verloren.