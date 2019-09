Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, FC St. Pauli und Dynamo Dresden

Der Hamburger SV visiert mit einem Heimsieg gegen den FC Erzgebirge Aue Platz zwei in der 2. Liga an. Zudem muss am Sonntagmittag der FC St. Pauli beim VfL Osnabrück ran, Dynamo Dresden ist gegen den SSV Jahn Regensburg gefordert. Verfolgt die drei Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.