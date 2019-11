Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, Bielefeld und Kiel

Für Dresden-Coach Cristian Fiel wird das Aufeinandertreffen am Samstag (13 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) mit Dieter Hecking ein ganz besonderes. Der Trainer des Hamburger SV ist für den Spanier ein Vorbild. Dennoch will er in der Hansestadt nicht nur Hallo sagen. "Es geht darum, Punkte zu holen", sagt Fiel. Nach nur drei Siegen und zwölf Zählern auf dem Konto muss seine Elf auch dringend punkten, um bis zur Winterpause nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsränge zu verlieren.