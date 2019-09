Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, VfL Bochum und Karlsruher SC

Dieter Hecking will von einem "Rache-Spiel" gegen den SSV Jahn Regensburg nichts wissen. "Das ist ein sportlicher Wettkampf", sagte der Trainer des Zweitligisten Hamburger SV vor der Partie am Samstag (13 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). "Es ist eine neue Saison, und es sind andere Voraussetzungen im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit. Wir wissen aber, dass uns in keinem Spiel etwas geschenkt wird", sagte Hecking.