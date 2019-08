Zweitliga-Konferenz im Liveticker: HSV trifft auf Bochum, Sandhausen erwartet Nürnberg

Der Hamburger SV will mit einem Heimsieg gegen den VfL Bochum weiter den Kontakt zur Tabellenspitze in der 2. Bundesliga halten. Für den 1. FC Nürnberg geht´s beim SV Sandhausen um den zweiten Dreier im dritten Saisonspiel. Verfolgt die beiden Partien am Freitagabend im SPORTBUZZER-Liveticker.