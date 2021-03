Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Darmstadt und Aue

Der Hamburger SV peilt auch ohne Torjäger Simon Terodde die Übernahme der Tabellenspitze in der 2. Bundesliga an. Dazu benötigen die Norddeutschen am Samstag (13 Uhr/Sky) einen Heimsieg über den 1. FC Heidenheim. Mit dem Dreier würde der HSV zumindest vorübergehend an Spitzenreiter VfL Bochum vorbeiziehen, der erst am Montag bei Fortuna Düsseldorf antritt.

Mit dem dritten Sieg nacheinander kann der SV Darmstadt 98 bei Eintracht Braunschweig einen weiteren großen Schritt zum Klassenverbleib machen. Der FC Erzgebirge Aue möchte derweil nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie in die Erfolgsspur zurückfinden. Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten SV Sandhausen kann die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster den vorentscheidenden Schritt zum Liga-Verbleib machen.