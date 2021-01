Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig

Der Hamburger SV verteigte am Samstag zum Abschluss der ersten Saison-Hälfte mit dem 4:2 bei Eintracht Braunschweig die Tabellenführung erfolgreich. Am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) startet der HSV bereits in die Rückrunde mit dem Top-Spiel bei Fortuna Düsseldorf. Das Team von Trainer Uwe Rösler rechnet sich gute Chancen aus, den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortzusetzen. "Wir brauchen gute Ballbesitzphasen" sagte Rösler: "Denn gegen den Ball gibt es sicher bessere Mannschaften als den HSV. Mit dem Ball sind sie aber stark", urteilte der Ex-Profi.

Anzeige