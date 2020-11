Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, Hannover 96, SV Darmstadt und Greuther Fürth

HSV-Trainer Daniel Thioune plant im Heimspiel der 2. Bundesliga gegen den VfL Bochum wieder einen Sieg. Nach zuletzt zwei Unentschieden gegen die Nordrivalen FC St. Pauli (2:2) und bei Holstein Kiel (1:1) strebt Thioune gegen die "stets einen guten Ball" spielenden Bochumer den sechsten Saisonsieg des ungeschlagenen Spitzenreiters an. "Es ist so, dass wir die drei Punkte hierbehalten wollen", meinte der 46-Jährige. Hannovers Trainer Kenan Kocak hat vor dem Spiel bei den Würzburger Kickers davor gewarnt, den bislang noch sieglosen Tabellenletzten zu unterschätzen. "So dumm und so naiv sind wir nicht, dass wir in die Falle tappen und denken, es wird ein einfaches Spiel, nur weil sie Letzter sind und wir im Pokal gegen sie gewonnen haben", sagte der 96-Coach.

