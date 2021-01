Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, Hannover 96 und Holstein Kiel

Nach der kurzen Weihnachtspause geht der Kampf um Punkte und Tore auch für die drei Klubs aus dem hohen Norden in der 2. Bundesliga am Sonntag weiter. Der Überraschungs-Tabellenführer Holstein Kiel erwartet den Nordrivalen VfL Osnabrück, Aufstiegsfavorit Hamburger SV den SSV Jahn Regensburg. Beide Vereine wollen in Heimspielen ihre Erfolgsserien ausbauen: Kiel hat zuletzt fünf, der HSV drei Partien in Serie gewonnen.

