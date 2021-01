Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Holstein Kiel und Darmstadt 98

Offiziell nimmt Daniel Thioune das Wort Aufstieg nicht in den Mund, doch der Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters Hamburger SV nähert sich dem Thema immerhin allmählich an. "Die fünf Mannschaften in der Spitzengruppe punkten sehr stabil momentan und kämpfen um die drei Plätze, auf denen die Chance da ist, um die Liga zu verlassen", umschrieb der HSV-Coach die Lage der Top-Klubs im Fußball-Unterhaus. Demnach würden der HSV (37 Punkte), der VfL Bochum (36), Holstein Kiel (33), Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf (beide 32) das Rennen unter sich ausmachen. Samstag-Gegner SC Paderborn am Samstag (13 Uhr/Sky) als Neunten (26) hat er aber auch noch auf der Rechnung.

