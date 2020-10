Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV gegen St. Pauli und Düsseldorf gegen Heidenheim

Der Hamburger SV will im Stadtderby gegen den FC St. Pauli endlich wieder als Sieger vom Platz gehen. Das Spiel wird am Freitag um 18.30 Uhr im Volksparkstadion angepfiffen. Die beiden Partien in der Vorsaison hatte St. Pauli jeweils mit 2:0 gewonnen. HSV-Trainer Daniel Thioune fordert seine Mannschaft deshalb dazu auf, die eigenen Fans am kommenden Montag wieder mit einem guten Gefühl zur Arbeit gehen zu lassen.

Nach dem mäßigen Start in die neue Saison nimmt Heidenheim-Trainer Frank Schmidt seine Spieler mit deutlichen Worten in die Pflicht. "Es hat sich noch keiner zu 100 Prozent festgespielt", sagte der Coach. Mit Blick auf die nächste Partie bei Fortuna Düsseldorf forderte der 46-Jährige: "Wir haben jetzt viel probiert, aber es muss auch personell eine Konstanz kommen."