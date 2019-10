Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Arminia Bielefeld und Hannover 96

Der Hamburger SV will eine Macht im eigenen Stadion bleiben. Deshalb streben die Norddeutschen am Samstag (13 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) gegen den VfB Stuttgart einen Sieg im Volksparkstadion an. Von den bisherigen fünf Heimspielen hat der HSV vier gewonnen und eine Partie unentschieden gespielt. Trainer Dieter Hecking über das Spitzenspiel: "Ich freue mich wahnsinnig."

Dynamo Dresden braucht nach drei Niederlagen in Serie dringend ein Erfolgserlebnis. Ausgerechnet gegen den Tabellendritten Arminia Bielefeld soll die Wende für den Vorletzten eingeläutet werden. "Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die unter der Woche so viel investiert, aber am Wochenende so wenig dabei rumkommt", sagte Kapitän Marco Hartmann. Für Hannover 96 ist das Auswärtsspiel im Wildpark bereits der zweite Auftritt in Karlsruhe in der laufenden Saison. Im DFB-Pokal unterlag Hannover dort mit 0:2. "Ich hoffe, dass wir daraus ein bisschen was lernen konnten", sagte 96-Trainer Mirko Slomka.