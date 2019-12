Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld

Für Trainer Dieter Hecking war die Hinrunde in der 2. Bundesliga nicht mehr als eine Aufwärmphase. "Jetzt beginnt die entscheidende Phase. Bislang war es Vorgeplänkel, und es ging darum, sich in eine gute Position zu bringen. Jetzt geht es darum, aus dieser starken Position heraus es noch besser zu machen", sagte der Trainer des Hamburger SV. Das war eine Kampfansage. Deshalb will der erfahrene Coach gleich zum Auftakt der Rückrunde am Wochenende das richtige Signal setzen. Seine Mannschaft muss am Samstag (13 Uhr) beim Tabellenzwölften Darmstadt 98 antreten. Stuttgart-Trainer Tim Walter will sich hingegen mit den Berichten über sein mögliches Aus beim VfB Stuttgart vor dem Spiel bei Hannover 96 nicht beschäftigen. "Ich mache mir über ungelegte Eier keine Gedanken", sagte der 44-Jährige.