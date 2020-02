Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, VfB Stuttgart und SV Darmstadt

Zweitligist Hamburg SV will Wiedergutmachung für die Derby-Pleite. Eine Woche nach dem 0:2 gegen den FC St. Pauli treten die Hamburger am Samstag (13 Uhr) bei Erzgebirge Aue an. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking peilt einen Sieg an, um die Konkurrenten Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart nicht aus den Augen zu verlieren. "Wir müssen wieder den Faden aufnehmen", sagte Hecking. Gegen die Sachsen sind die Hamburger ohne Niederlage. In vier Pflichtspielen gegen Aue gab es drei Siege und ein Remis. Die heimstarken Auer sind in diesem Jahr sieglos. Bislang kamen sie bei drei Niederlagen nur zu zwei Unentschieden. Kein anderes Team in der 2. Liga ist in diesem Jahr schlechter aus den Startlöchern gekommen.