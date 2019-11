Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, VfB Stuttgart und Greuther Fürth

Der Hamburger SV will sich an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga festsetzen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking muss am Samstag (13 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) im Nordderby beim Tabellenzwölften Holstein Kiel antreten und will dort drei Punkte holen. In der Vorsaison hatten die Hanseaten gegen die Schleswig-Holsteiner mit 0:3 und 1:3 klar verloren. "Ich bin nicht abergläubisch", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking.